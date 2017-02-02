 

Венгрия сомневается в стабильности транзита газа из РФ через Украину

02 февраля 2017 г. 19:17
Источник: Зеркало недели
85 просмотров

Орбан заявил, что если национальные экономические интересы потребуют, Венгрия может покупать газ и с севера.

Венгерская сторона не уверена в стабильности поставок газа в Украину и готова рассмотреть возможность получения газа из России через "Северный поток-2", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы не можем ответить на вопрос, насколько стабильной является поставка газа через Украину. Если национальные экономические интересы потребуют, мы можем покупать газ и с севера", - сказал Орбан.

В свою очередь, Путин отметил, что существует технологическая возможность для Венгрии покупать газ по "Северному потоку-2", а также через Турцию по "Турецкому потоку".

"Если это будет целесообразно, надежно, мы не исключаем продолжения транзита газа через Украину", - добавил Путин.

Ранее глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, чтобы сохранить статус страны-транзитера газа Украина должна привлечь европейскую компанию к управлению газотранспортной системой.

Как сообщалось ранее, две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.