Венгрия сомневается в стабильности транзита газа из РФ через Украину

Орбан заявил, что если национальные экономические интересы потребуют, Венгрия может покупать газ и с севера.

Венгерская сторона не уверена в стабильности поставок газа в Украину и готова рассмотреть возможность получения газа из России через "Северный поток-2", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы не можем ответить на вопрос, насколько стабильной является поставка газа через Украину. Если национальные экономические интересы потребуют, мы можем покупать газ и с севера", - сказал Орбан.

В свою очередь, Путин отметил, что существует технологическая возможность для Венгрии покупать газ по "Северному потоку-2", а также через Турцию по "Турецкому потоку".

"Если это будет целесообразно, надежно, мы не исключаем продолжения транзита газа через Украину", - добавил Путин.

Ранее глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, чтобы сохранить статус страны-транзитера газа Украина должна привлечь европейскую компанию к управлению газотранспортной системой.

Как сообщалось ранее, две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС.

