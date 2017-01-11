 

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017

11 января 2017 г. 11:58
Источник: РБК-Украина
11 просмотров

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта для Украины на уровне 2% в 2017 году. Об этом говорится в обзоре банка "Глобальные экономические перспективы".

Согласно прогнозам, в 2018-2019 годах рост ВВП составит 3%. Также аналитики ВБ констатируют рост украинской экономики на 1% в течение 2016 года (в 2015 году наблюдалось падение экономики на 10%). В то же время, инфляционные процессы стабилизировались-уровень инфляции не превышает 15% с апреля прошлого года, отмечается в обзоре.

Также с сентября 2016 года наблюдается очень низкая волатильность обменного курса. Как поясняют аналитики Всемирного банка, прогнозируемый рост ВВП Украины в 2017 году будет обусловлен продолжением реформирования системы госфинансов, успешным управлением государственным долгом, субсидиями на реформирование энергетического сектора экономики и банковской системы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.