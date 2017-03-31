Введение абонплаты за газ. Как изменится сумма в квитанциях украинцев?

О введении абонплаты за использовании систем газоснабжения Нацрегулятор сообщил на этой неделе. Согласно постановлению, теперь украинцы будут платить по двум квитанциям. Одна платежка придет за фактически использованный объем газа, вторая - за распределение и транспортировку топлива. Стоимость самого газа уменьшится, говорят в правительстве, размер абонплаты будет зависеть от нескольких факторов - в частности, от региона страны, населенного пункта - город это, село или поселок, а также от наличия или отсутствия счетчика в доме. Нововведение уже вызвало массу возмущений среди украинцев. Многие переживают, что теперь станут платить еще больше.

Нина Шахова, пенсионерка:

За месяц мы от январь месяц, в самые холодные месяцы 300 кубов, а у меня пенсия 1200. И дальше поехали - свет и так далее и так далее. Ну если грубо говоря 400 кубов - 2800 только на газ в месяц. Ну на сколько они снизят. На сто на двести гривен, что мне это даст. Пусть голову не морочат, снижают общие тарифы.

Валентина Манько, пенсионерка:



У меня начисляют 2 человека - 60 гривен. Я считаю, что сумма нормальная, а если она увеличится до 100, ну это говорят, а так они ж повышают в 2-3 раза, 120 и выше.

Артем, студент:

Абонплату добавят. Ну в принципе, плохо это. И так денег мало. То что нам подняли среднюю зарплату, ну не особо пока сказывается на жизни.

В правительстве обещают, общая ежемесячная сумма в платежках украинцев особо не изменится. А вот эксперты это нововведение оценивают неоднозначно. С одной стороны - компании, которые занимаются транспортировкой газа получат дополнительные деньги на обслуживание сетей - это и ремонт, и быстрая ликвидация аварий. С другой стороны - введение абонплаты может стать очередным ударом по семейным бюджетам украинцев и выгодным будет только людям, которые имеют большие частные дома и доходы выше среднего. Особо она ударит по абонентам, живущим в многоэтажках и не установившим счетчики.

Владимир Соболев, экономист:

Уже пошли расчеты, экспертные оценки, что в некоторых случаях получат даже снижение суммарной оплаты собственники больших коттеджей. А люди, которые бедные, нищие, которые живут в частных домах будут платить больше и больше будут платить жители многоквартирных домов. Поэтому тут мягко говоря недодумано что-то в этом решении.

Эксперты уверены, что постановление необходимо доработать. Тем временем, в правительстве обещают еще раз проанализировать процесс разделения платы за газ и смоделировать ту формулу расчета, которая будет, прежде всего выгодна потребителям.