 

За новый сайт для Нацбанка заплатит агентство США

10 февраля 2017 г. 12:59
Источник: Новое время
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Компания Джая Диджитал (Украина) разработает новый сайт Национального банка Украины, запуск которого ожидается в течение полугода.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Так, компания Джая Диджитал по итогам проведенного тендера подписала контракт с IP-FSS – проектом Международные партнерства для финансовой стабильности, финансируемым Агентством США по международному развитию (USAID).

Как отмечается, в конкурсе приняли участие 62 человека из 51 компании. Отбор проходил в два этапа: оценка тендерных предложений и рассмотрение финансовых предложений. На первом этапе на оценку было направлено предложение от 16 компаний, четыре из которых получили наибольшее число голосов членов тендерного комитета и были допущены ко второму этапу.

Также указывается, что Джая Диджитал предоставит услугу проекта IP-FSS в составе консорциума с ООО Импрувмент Сервис, который будет отвечать за информационную безопасность нового веб-сайта и проведет тестирование уязвимых частей системы с подробным отчетом.

НБУ отмечает, что компания Джая Диджитал – украинское стратегическое агентство по цифровым технологиям и маркетингу.

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