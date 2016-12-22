Замглавы Совета НБУ констатирует отсутствие мирной национализации ПриватБанка

Чиновник надеется на эффективную работу нового менеджемента

Заместитель главы Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов констатирует отсутствие мирного процесса национализации ПриватБанка. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, следующие дни в процессе передачи банка государству будут критическими. Милованов также выразил надежду, что новый менеджмент будет работать эффективно.

"Никакой "мирной" национализации Приватбанка нет и не было. Следующие дни будут критическими. Я надеюсь, новый менеджмент сможет эффективно работать, несмотря на сопротивление со стороны бывших владельцев", - написал Милованов.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Набсовет ПриватБанка будет представлен 22 декабря.