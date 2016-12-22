Замглавы Совета НБУ констатирует отсутствие мирной национализации ПриватБанка

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22 декабря 2016 г. 19:33
Источник: РБК-Украина
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Чиновник надеется на эффективную работу нового менеджемента

Заместитель главы Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов констатирует отсутствие мирного процесса национализации ПриватБанка. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, следующие дни в процессе передачи банка государству будут критическими. Милованов также выразил надежду, что новый менеджмент будет работать эффективно.

"Никакой "мирной" национализации Приватбанка нет и не было. Следующие дни будут критическими. Я надеюсь, новый менеджмент сможет эффективно работать, несмотря на сопротивление со стороны бывших владельцев", - написал Милованов.  

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Набсовет ПриватБанка будет представлен 22 декабря.

 

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