 

Запасов газа в подземных хранилищах Украины хватит до конца отопительного сезона, - Кистион

11 января 2017 г. 14:05
Источник: РБК-Украина
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Запасов газа в подземных хранилищах Украины хватит до конца отопительного сезона даже при удержании низкой температуры. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В частности, Кистион сообщил, что с начала осенне-зимнего периода было использовано 22% запасов газа из ПХГ.

"Нет никакого армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа. В настоящее время в подземных хранилищах мы имеем около 11,5 млрд кубических метров газа. На начало отопительного периода Украина накопила 14,5 млрд. По состоянию на 8 января мы использовали около 22% запасов, которые были закачаны в подземные хранилища", - отметил он, добавив, что по состоянию на сегодня есть тенденция к уменьшению потребления газа.

"Даже если сохранится температурный режим около -10 до конца отопительного периода, по расчетам нам будет достаточно для обеспечения необходимой потребности газа для Украины - для населения, бюджетных учреждений и промышленности", - подчеркнул он.

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