Запасы газа в хранилищах Украины крупнейшие в Европе

На начало марта в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находились крупнейшие запасы в Европе – более 8,2 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза

"Это лишнее свидетельство того, что мы были готовы и к более холодной зиме, и к морозному марту. Еще один отопительный сезон завершаем без закупок у Газпрома (уже 468 дней). Газовая независимость от России подтверждена", – говорится в сообщении на странице Нафтогаза в Facebook.

Также компания опубликовала инфографику с данными о запасах газа в ПХГ европейских стран. Согласно этой информации, на втором месте находится Италия – 7,6 млрд кубометров газа, на третьем Германия – 6,3 млрд кубов.