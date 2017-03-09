 

Запасы газа в хранилищах Украины крупнейшие в Европе

09 марта 2017 г. 15:32
Источник: Корреспондент.net
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На начало марта в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находились крупнейшие запасы в Европе – более 8,2 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза

"Это лишнее свидетельство того, что мы были готовы и к более холодной зиме, и к морозному марту. Еще один отопительный сезон завершаем без закупок у Газпрома (уже 468 дней). Газовая независимость от России подтверждена", – говорится в сообщении на странице Нафтогаза в Facebook.

Также компания опубликовала инфографику с данными о запасах газа в ПХГ европейских стран. Согласно этой информации, на втором месте находится Италия – 7,6 млрд кубометров газа, на третьем Германия – 6,3 млрд кубов.

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