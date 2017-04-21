Запуск тестового поезда в Иран невозможен - Балчун

21 апреля 2017 г. 15:47
Источник: Корреспондент.net
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Председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун заявил, что анонсированный главой Мининфраструктуры поезд в Иран свидетельствует о некомпетентности чиновника. Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци.

"Заявление об отставке руководства ПАО "Укрзализныця "министр инфраструктуры прикрывает собственную некомпетентность и непрофессионализм. Очередной пример - анонс тестового поезда в "никуда", - заявил Балчун.

По словам транспортного эксперта Александра Кавы, тестовый поезд в Иран, анонсированный Мининфраструктуры, сможет доехать только до азербайджано-иранской границы.

"Железнодорожные перевозки возможны с Батуми только в Астару. До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт - 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти по территории Ирана", - сообщил Кава.

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