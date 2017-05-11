Затраты Украины на Пенсионный фонд больше, чем на оборону – Минсоцполитики

Украина тратит на Пенсионный фонд больше, чем на оборону.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева..

"На оборону мы тратим 134 миллиарда гривен, на Пенсионный фонд - 141 миллиард гривен. Поэтому задача состоит в том, чтобы расширить количество плательщиков, и стимулировать людей платить взносы", - рассказал Рева.

По его словам, в прошлом году дефицит ПФУ составлял 145 миллиардов гривен, а в этом году уже 141 миллиард гривен. Кроме того, он отметил, что в прошлом году собственных доходов в ПФУ было 112 миллиардов гривен, а в этом - 142 миллиарда гривен.

"Собственные доходы растут, дотации не увеличиваются. Следующим этапом должен стать переход к системе, которая в течение десяти лет этот дефицит сведет к минимуму, в идеале - к нулю. Вот задача для финансовой стабильности Пенсионного фонда", - заявил он.

