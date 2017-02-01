Жители Чугуевщины жалуются на качество газа. Газовщики уверяют - топливо соответствует стандартам

Если б был бы газ нормальный, то за 10-15 минут он бы нагрелся, а так газ ненормальный, он нагревается полчаса.

Пенсионерка Нина Дрокина рассказывает, в последнее время на приготовление пищи ей приходится тратить в два раза больше времени, чем раньше. Женщина подозревает, все дело в качестве газа, и уверена - в нем много примесей. Она говорит, что во время горения цвет пламени резко меняется из синего в желто-красный, кроме того, в доме, который тоже отапливают с помощью газа очень холодно, ходить в помещении приходтся в теплых свитерах, а иногда и в верхней одежде.

Нина Дрокина, жительница г. Чугуев:

Как газ был нормальный, тогда тепло у нас было в хате. А так газ у нас ненормальный и плохо очень. Я ж говорю, за что только мы деньги платим? Они ж, наверное, разбавляют.

По словам газовщиков, из Чугуева действительно, поступало много жалоб на качество топлива, однако уверяют, каких-либо лишних компонентов в нем нет.

Игорь Кащавцев, упр. Чугуевским отделением ПАО "Харьковгаз":

Нет, у нас примесей нет. Мы производим розподіл природного газу, который поставляется нам из сетей Укргаздобыча, из линейных подразделений магистральных трубопроводов.

В "Харьковгазе" рассказывают, только за прошылй год они провели более 400 исследований качества топлива, которым пользуются потребителей Харьковщины. После жалоб от жителей Чугуевского района снова взяли пробу на газораспределительных пунктах Харькова и Чугуева, чтобы метрологи проверили газ на наличие каких-либо примесей, а также измерили его калорийность. Метрологи объясняют, на тепло выделяемое топливом могут влиять несколько факторов.

Валентина Лутковская, нач. лаб. исследования качества газа:

Чем больше диоксида углерода или диоксида азота, тем газ менее каллорийный. То что диоксид азота - баласт горючего газа. Они присутствуют в горении, но тепло забирают. Если этан, пропан, вся органика участвуют в горение, то это диоксид азота и диоксид углерода забирают.

После проведенных исследований эксперты озвучивают результаты - газ, поступающий харьковским потребителям, соответствует стандартам.

Валентина Лутковская, нач. лаб. исследования качества газа:



В данной пробе ничего. Все соответствует, все параметры, кислород 0, 004 при норме 1 процент. то что нормируется ГОСТом и теплота сгорания выше гораздо, чем заложено в ГОСТе.

Во время проверки газа, говорят газовщики, особое внимание уделяют так называемой калорийности газа, поступающего в дом или квартиру, поскольку именно от нее зависит количество выделяемого тепла. По государственным стандартам, она должна составлять не менее 7600 калорий на метр кубический. В харьковской области эта цифра в разных районах колеблется от 8 тысяч до 8 с половиной. В будущем, отмечают специалисты, от этого показателя могут напрямую зависеть суммы в платежках за газ. На прошлой неделе Нацрегулятор обязал облгазы указывать в квитанциях, а также в личном кабинете потребителя на сайте, наряду с объемами природного газа в кубометрах, информацию о количестве потребленного топлива в единицах энергии - в киловаттах, гигакалориях и мегаджоулях.

Ольга Клименко, пресс-секретарь ПАО "Харьковгаз":

Пока стоимость энергоединиц не утверждена. Есть постановление НКРЭ, где говорится указывать в платежках единицы энергии. Если бы стоимость единиц энергии была утверждена, потребитель получил бы реальную экономию.

Если Кабмин установит цену на энергетические единицы, то сумма в квитанциях будет начисляться уже по другой формуле, говорят газовщики, с учетом и объема газа, и количества потребленной энергии. Правда полный переход рынка природного газа на расчеты в энергоединицах, отмечают в Нацкомиссии осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пока не предполагается.