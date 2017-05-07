Эсминец США сорвал парад в Петербурге - СМИ

07 мая 2017 г. 14:30
Источник: Корреспондент
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Корабли Балтийского флота РФ внезапно ушли из Санкт-Петербурга из-за близкого расположения американского эсминеца с крылатыми ракетами Tomahawk, пишет Фонтанка.

Накануне в Минобороны России сообщили, что запланированный военно-морской парад в честь 9 мая не состоится, но причину не назвали.

Как узнало местное издание, парад отменили, поскольку эсминец США USS Carney (DDG-64) подошел к внутренним водам России на расстояние, достаточное для потенциального ракетного удара - в Гданьский залив.

Накануне на рассвете в Кронштадте, где дислоцируется Ленинградская военно-морская база, наблюдалось "нетипичное оживление".
Издание уточняет, что три подлодки и ракетный катер Моршанск грузили боезапас, после чего ушли в Балтийское море, при этом на корвете Стойкий развернули комплекс противовоздушной обороны.

В то же время, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев рассказал Говорит Москва, что парадную церемонию отменили не из-за эсминца, а по причине организационных нестыковок между руководством Балтфлота и Западного военного округа.

Помимо присутствия Carney, есть и другие признаки активности сил НАТО в регионе. 3 мая в латвийскую Лиепаю вошли четыре корабля альянса, а в конце апреля на эстонскую авиабазу Эмари прибыли два самолета пятого поколения F-35 А.

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