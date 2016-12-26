Флот "УДП" пополнился 60-ю судами

Многолетний процесс по переводу барж типа "Европа-IIБ" в собственность "Украинского Дунайского пароходства" завершился 13 декабря в Вене, сообщила пресс-служба УДП.

Так, согласно ее данным 27 лет назад, 1989 году "Совкомфлот" заключил контракт с австрийским банком BAWAG leasing GmbH на строительство барж-секций типа "Европа-IIБ". При развале СССР "Украинское Дунайское пароходство" стало правопреемником обязательств "Совкомфлота".

Согласно договору, был внесен аванс в размере 15% стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику. Однако за более чем 25-летний период график часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия из-за эмбарго ООН против Югославии, военными действиями в этом государстве и разрушением мостов на Дунае.

По состоянию на декабрь 2014 года остаток самого долга за строительство барж составил более EUR7 млн и порядка EUR2 млн - по процентам.

"В результате длительных переговоров "Украинскому Дунайскому пароходству" в 2015 году удалось достичь договоренности с BAWAG leasing GmbH и Австрийским контрольным банком (Österreichische Kontrollbank AG, OeKB), выступившим гарантом правительства Австрии, о снижении задолженности на 90% – до EUR1,5 млн, при условии ее погашения по согласованному графику до 30 ноября 2016 года", - сообщила компания.

Уже 24 ноября текущего года долг был полностью погашен, и 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность "Украинского Дунайского пароходства".

Погашение давнего кредита открывает для УДП возможности новых экспортных линий при поддержке Австрии.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Его флот насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов. Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.

Баржи-секции типа "Европа-IIБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 построены на судоверфи в Линце (Австрия) и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина барж 76,5 м, ширина – 11 м, осадка – 2,7 м, грузоподъемность – 1717 тонн.