Харьковские пограничники остановили вывоз сала в Россию

06 мая 2017 г. 11:30
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6 мая недалеко от границы с Россией оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с пограничниками Харьковского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» предотвратили незаконное перемещение через границу партии товаров народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Отрадное и российским Новопетровка был задержан автомобиль марки «ВАЗ». Автомобилем двое граждан Украины 34 и 33 лет пытались переместить 9 мешков сала общим весом почти 200 килограммов и запчасти к автомобилю. Во время задержания правонарушители оказали сопротивление пограничникам, за что на них составленны документы за злостное неповиновение военнослужащим.

Предварительная сумма оценки изъятого товара составила 50 000 гривен. Сейчас товар передан сотрудникам фискальной службы. Граждане Украины задержаны в административном порядке.

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