Министерство инфраструктуры Украины заявляет, что во время недавних украинских штатных учений корабль РФ пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море в районе Скадовска Херсонской области.

Об этом 5 мая информирует пресс-служба ведомства.

"24 апреля во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море (в районе Скадовска) штатных учений российской корабль осуществил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна", - говорится в сообщении.

Указывается, что корабли РФ, которые базируют в оккупированном Россией Крыму, приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием "застопорит ход и лечь в дрейф".

"Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, указав, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяли курс на Скадовск", - сообщили в пресс-службе.

Как заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, экипаж спасательного катера будет награжден.