Меркель прибудет с официальным визитом в США 14 марта - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит официальный визит в США 14 марта.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Она (Меркель – ред.) собирается прибыть в США накануне выборов в Нидерландах", – говорится в сообщении.

"Deutsche Welle получило подтверждение информации, распространенной ранее агентством Reuters, которое ссылается на американских чиновников", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что по словам канцлера Германии Ангелы Меркель Германия будет бороться с протекционизмом Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп попереджив немецкие автомобильные компании о том, что на их продукцию, которая поступает на рынок США, будет введен импортный тариф в размере 35%.