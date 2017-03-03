 

Меркель прибудет с официальным визитом в США 14 марта - СМИ

03 марта 2017 г. 17:10
Источник: Украинская правда
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Канцлер Германии Ангела Меркель совершит официальный визит в США 14 марта.
Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Она (Меркель – ред.) собирается прибыть в США накануне выборов в Нидерландах", – говорится в сообщении.
"Deutsche Welle получило подтверждение информации, распространенной ранее агентством Reuters, которое ссылается на американских чиновников", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что по словам канцлера Германии Ангелы Меркель Германия будет бороться с протекционизмом Трампа.
Напомним, президент США Дональд Трамп попереджив немецкие автомобильные компании о том, что на их продукцию, которая поступает на рынок США, будет введен импортный тариф в размере 35%.

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