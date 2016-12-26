 

МИД Украины вызвало израильского посла для разъяснения ситуации с голосованием в ООН

26 декабря 2016 г. 14:43
Источник: Интерфакс-Украина
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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН, сообщил источник в МИД.

"Посла Израиля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль", - рассказал собеседник агентства.

Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию".

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок. По информации агентства, отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совбеза ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.

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