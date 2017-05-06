Мининфраструктуры предлагает снижение ряда аэропортовых сборов

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект приказа, которым предлагается снижение и упразднение ряда аэропортовых сборов.

Как сообщила министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети Facebook, документом предлагается: снижение размера сбора за обслуживание пассажиров в аэровокзале для международных сообщений; отмена взимания сбора за сверхнормативную стоянку ВС, на размещение (базирование) которых с аэропортом заключено соответствующее соглашение на определенный срок; предоставление права на применение понижающих коэффициентов к предельным ставкам сборов во время выполнения чартерных и новых рейсов; определение стоимостной основы и формул расчета аэропортовых сборов.

"Как оказалось, последний раз эти ставки устанавливались еще в 2008 году и тогда их рост объясняли необходимостью строительства новых терминалов. И, конечно, никто и не думал их просматривать с тех времен. Мы считаем и убеждены, что снижение аэропортовых сборов, либерализация тарифной политики даст возможность украинским гражданам получить дешевые авиабилеты, значительно увеличить пассажиропоток, привлечь новые авиакомпании, а значит, в итоге, увеличить доходность самого аэропорта по рыночной, конкурентной модели", - написал В.Омелян.

Он отметил, что также необходимо научиться зарабатывать за счет неавиационной деятельности.

"Пересмотреть политику стоимости авиационного топлива, чтобы пилоты иностранных компаний больше не получали премий, когда им удается осуществить рейс без дозаправки в "Борисполе", а спокойно по рыночной цене заправлялись на главном аэродроме Украины; разобраться с реальной стоимостью арендуемых площадей, парковок, реклам, - всех тех сопутствующих услуг, которые предоставляет государство, и именно государство на них должно зарабатывать", - констатировал министр.