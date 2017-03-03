На Алексеевке снова травят собак?

Подозрительные пятна на снегу, обнаружили местные собачники, возле одной из детских площадок на Алексеевке. Некоторые из них полагают, что это ничто иное, как изониазид - яд, который используют для травли животных

Со своим любимцем померанским шпицем, по кличке Муля, Людмила ходит по этой дорожке ежедневно, как и большинство собачников из окрестных домов. Говорит, информация о возможной угрозе их питомцам быстро распространилась среди владельцев четверолапых.

Людмила, местный житель

Вы знаете на Алексеевке очень много случаев. Поговаривали вот на той стороне, где детская площадка кто-то разбрасывал таблетки противотуберкулезные и как бы собаки их ели и через час собаки нет. И не спасешь. Но вот сейчас говорят за вот эти розовые пятна. Что достаточно просто понюхать собаке... да?

Собачников в этом районе действительно много - рассказывает Евгений, но при этом уверяет: нареканий и жалоб от местных жителей по поводу животных нет, а потому мстить им вряд ли станут.

Евгений Черный, местный житель

А вообще много здесь на районе Собачников? - Да, достаточно много. Если вечером выходишь погулять то человек 20 встретишь. Собачники хорошие, за собаками следят по большей части собаки ходят с намордниками. Все хорошо.

По всей видимости, кто-то решил отравить беспризорных псов, которых тут тоже хватает - рассуждают люди. Они часто разгуливают и у этой детской площадки. Впрочем, в местной ветеринарной клинике рассказывают: на Алексеевке отравления животных явление довольно таки распространенное, последний массовый случай был прошлым летом, когда в августе здесь отравили 10 собак, 8мь из которых ветеринары спасти не смогли. И живодеры чаще всего в своих целях действительно используют изониазид, который в медицине применяется для лечения туберкулеза.

Оксана Пономарева, врач ветеринарной медицины клиники "ДокторВет"

Даже в небольшом количестве, в маленькой дозировке, изониазид опасен как для собак и кошек, так и для хорьков. Проявляется клиническими симптомами рвотой, слюнотечением пеной изо рта в зависимости от того какое количество препарата было потреблено или попало в ротовую полость вместе со снегом возможно, либо же с пищевыми продуктами

После этого, говорит доктор, у собаки могут начаться судороги или конвульсии и она без своевременной помощи погибает. Но и это еще не самое страшное, - ведь в последнем случае изониазид разбросали возле детской площадки.

Оксана Пономарева, врач ветеринарной медицины клиники "ДокторВет"

Для маленьких детей, которые возможно играют вместе где есть возможно препараты рассыпан, разбросанный и вместе с руками все это попадет в рот, я думаю, что для детей действительно этот препарат токсичен. Не знаю как на счет смертельный, но токсичен точно. То есть тоже может вызвать отравление? - естественно может быть проявление как при обычной интоксикации рвота, может быть слюнотечение, может быть там жидкий стул, диарея, ну и все остальные могут быть и как неврологические признаки

Правда, изониазид не имеет розоватого окраса. Скорее всего, объясняет Оксана Пономарева, в этом случае использовали какую-то добавку, чтобы привлечь животных. Наряду с изониазидом, говорит доктор, злоумышленники используют и крысиный яд. Поэтому рекомендует очень внимательно следить за питомцем во время прогулки.