На Дунае столкнулись два украинских судна

06 мая 2017 г. 17:43
Источник: УНИАН
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На реке Дунай, в территориальных водах Венгрии столкнулись два судна, принадлежащих Украинскому Дунайскому пароходству. Как сообщили УНИАН в пресс-службе УДП, столкновение произошло в пятницу, 5 мая, на 1730 км реки Дунай.

«При расхождении теплоход «Иркутск» левым бортом (секции УДП-442) его каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода «Молдавия», - сообщили в пресс-службе. В результате произошедшего загрязнения окружающей среде и водотечности корпусов нет, суда не потеряли мореходных свойств. Жертв нет.

В настоящее время расследованием инцидента занимается венгерская власть.

Кроме того, в УДП отметили, что, согласно «Инструкциии по действиям должностных лиц в аварийных ситуациях», с момента получения информации о ЧП в пароходстве работает аварийный штаб. Последний координирует действия по минимизации потерь, обеспечение завершения текущего рейса теплохода «Молдова», а также дальнейшего аварийного ремонта судна и секции УДП-442. Также отмечается, что на пассажирском теплоходе «Молдавия» экскурсионная программа рейса выполняется в штатном режиме.

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