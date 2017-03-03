На Харьковщину пришла весна: в области едва не утонули рыбаки

С начала недели температура воздуха уверенно держит позицию выше нуля, но это не пугает фанатов зимней рыбалки. Любители вытащить рыбку из-подо льда все так же выходят на замерзшие водоемы, рискуя провалиться. Накануне сезон весеннего моржевания открыли двое пенсионеров из Донецкой области. Они приехали отдохнуть на Краснооскольское водохранилище в Боровском районе. Заметив, что коллеги-рыбаки начали тонуть, соседи по лунке сразу же вызвали спасателей.

Евгений Василенко, специалист пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Следуя к месту происшествия, спасатели сами несколько раз проваливались, но так как они были подстрахованы спасательной веревкой, они выбирались, благополучно добрались до рыбаков, которые уже находились полностью в воде, только руками держались. С помощью спасательных веревок их вытащили на берег

Обоих мужчин доставили в больницу с сильным переохлаждением. Харьковские рыбаки, сидящие на местных водоемах, такой участи не боятся. Они говорят, что несмотря на солнце и теплый воздух, рыбачить на льду еще можно.

Вячеслав Величко, рыбак

Опасно когда уже идешь по льду и вот вгрузает ваши это, ну вот так где-то, тогда уже опасно, а так, покуда еще можно ловить, еще вот, вот смотри как бур заходит, видишь, сантиметров на сорок, толщина льда сейчас

Рыбак добавляет, что чаще всего тонут неопытные любители рыбалки, не знающие особенностей сезона. Но в ГСЧС предупреждают - несмотря на уверенность и опыт, подледную ловлю пора оставить до следующего сезона.

Евгений Василенко, специалист пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На данный момент времени очень опасно выходить на лед, будь-то или обычная речка или пруд. Лед достаточно тонок, на некоторых водоемах его вообще нету. Поэтому сейчас мы не рекомендуем любителям зимней ловли выходить на лед вообще

Спасатели добавляют, что межсезонье - самый опасный период. За последние несколько лет, только на Печенежском водохранилище у Старого Салтова под лед провалились десять неосторожных рыбаков.