На Московском проспекте столкнулись мотоцикл и внедорожник - один пострадавший

Сегодня около 20-30 на Московском проспекте-64 столкнулись мотоцикл BMW и автомобиль Nissan X-Trail.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, свидетели пояснили, что мотоциклист двигался по Московскому проспекту в направлении центра и, по неизвестным причинам, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем, после чего мотоцикл вылетел на полосу встречного движенияи врезался в Nissan.

Мужчина, управлявший мотоциклом, был госпитализирован до приезда патрульных.

На месте работала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления ДТП.