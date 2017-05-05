На Московском проспекте столкнулись мотоцикл и внедорожник - один пострадавший

05 мая 2017 г. 22:14
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Сегодня около 20-30 на Московском проспекте-64 столкнулись мотоцикл BMW и автомобиль Nissan X-Trail. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, свидетели пояснили, что мотоциклист двигался по Московскому проспекту в направлении центра и, по неизвестным причинам, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем, после чего мотоцикл вылетел на полосу встречного движенияи врезался в Nissan. 

Мужчина, управлявший мотоциклом, был госпитализирован до приезда патрульных. 

На месте работала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления ДТП. 

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