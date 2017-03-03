 

На "отжатой" у Ахметова "Донбасс Арене" первый футбольный матч пройдет между бандитскими группировками "Спарты" и "Сомали"

03 марта 2017 г. 17:06
3 просмотра

Главарь "ДНР" Александр Захарченко анонсировал состав участников первого футбольного матча на главном стадионе Донецка "Донбас Арене". Этот стадион принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, с 1 марта национализирован так называемыми "властями ДНР".

С 2014 года, после того, как Украина утратила контроль над Донецком, на "Донбасс Арене" в футбол не играли.

И, вот, сегодня Захарченко заявил следующее:

"У меня сейчас родилась такая идея - чтобы первый матч на "Донбасс Арене" произошел между подразделениями "Спарта" и "Сомали". Игра будет посвящена памяти Моторолы и Гиви".

Донецкий "Шахтер", игравший ранее на "Донбасс Арене", теперь проводит свои домашние матчи в Харькове на ОСК "Металлист".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.