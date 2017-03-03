На "отжатой" у Ахметова "Донбасс Арене" первый футбольный матч пройдет между бандитскими группировками "Спарты" и "Сомали"

Главарь "ДНР" Александр Захарченко анонсировал состав участников первого футбольного матча на главном стадионе Донецка "Донбас Арене". Этот стадион принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, с 1 марта национализирован так называемыми "властями ДНР".

С 2014 года, после того, как Украина утратила контроль над Донецком, на "Донбасс Арене" в футбол не играли.

И, вот, сегодня Захарченко заявил следующее:

"У меня сейчас родилась такая идея - чтобы первый матч на "Донбасс Арене" произошел между подразделениями "Спарта" и "Сомали". Игра будет посвящена памяти Моторолы и Гиви".

Донецкий "Шахтер", игравший ранее на "Донбасс Арене", теперь проводит свои домашние матчи в Харькове на ОСК "Металлист".