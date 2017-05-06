На самолете РФ, нарушившем пространство Эстонии, летел в Финляндию Лавров

06 мая 2017 г. 16:51
Источник: РБК-Украина
112 просмотров

На российском спецборту Ил-96, нарушившем воздушное пространство Эстонии 3 мая 2017 года летел в Финляндию глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ, передает ТАСС. В МИД РФ утверждают, что вся полетная документация была согласована и полет проходил штатно.

"Лавров летел в Финляндию с визитом. Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно", - говорится в сообщении. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал.

Напомним, ранее в Эстонии заявили, что российский самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" управления делами президента Российской Федерации нарушил воздушное пространство страны 3 мая 2017 года.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.