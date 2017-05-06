На самолете РФ, нарушившем пространство Эстонии, летел в Финляндию Лавров

На российском спецборту Ил-96, нарушившем воздушное пространство Эстонии 3 мая 2017 года летел в Финляндию глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ, передает ТАСС. В МИД РФ утверждают, что вся полетная документация была согласована и полет проходил штатно.

"Лавров летел в Финляндию с визитом. Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно", - говорится в сообщении. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал.

Напомним, ранее в Эстонии заявили, что российский самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" управления делами президента Российской Федерации нарушил воздушное пространство страны 3 мая 2017 года.