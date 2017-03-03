На улице тепло - в квартирах станет прохладнее. КП "ХТС" ввел график регулирования отопления

Петиция с просьбой закончить отопительный сезон пораньше появилась на сайте мэрии в начале недели. В нем харьковчанка говорит, что суммы за тепло приходят большие, поэтому платить лишние деньги, когда на улице плюсовая температура не хочется. Инициатива собрала за несколько дней чуть больше сотни подписей. Часть горожан готовы подержать отключение тепла пораньше - в марте, чтобы действительно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Остальные уверены, несмотря на то, что платить по квитанциям тяжело остаться сейчас без горячих батарей в квартирах не готовы.

Наталья:

У меня муж лежачий сейчас и мне надо, чтоб тепло было в доме. Но платежки заоблачные, мы не справляемся.

Светлана:

Я люблю прохладнее. - И чтобы это отразилось на квитанциях? - Конечно. И дышать надо свежим воздухом, чтобы не было жарко очень.

Тем временем, на сайте "Харьковских тепловых сетей" опубликовали график группового регулирования тепла. Действовать он начал в отдельных районах города еще накануне, в четверг, а во всем Харькове вводится сегодня. Согласно графику отключать отопление планируют в три очереди с 8 утра до 8 вечера, но не меньше, чем на четыре часа в день. Такие меры, отмечают тепловики, необходимы, чтобы не допустить перегрева здания, когда температура не опускается ниже 6 градусов тепла.



В горсовете обещают, что если в Харькове похолодает, то график применяться не будет. А тепло будут подавать в полном объеме, круглосуточно.

В свою очередь, синоптики обещают в Харькове в ближайшие дни облачную погоду без осадков. В субботу ночью до +3 тепла, днем +9, +11, а в воскресенье столбик термометра днем вовсе повысится до +13, +14. Теплая весенняя погода, по прогнозам метеорологов сохранится и в течение всей следующей недели.