Нацбанк намерен создать кредитный реестр в 2017 году

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26 декабря 2016 г. 11:55
Источник: Зеркало недели
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Национальный банк Украины может создать кредитный реестр еще до принятия соответствующего закона, заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

В интервью для FinClub представитель регулятора признал, что отсутствие подобного инструмента затрудняет переоценку кредитного риска физлиц и юрлиц.

"Понятно, что банк обязан попытаться собрать всю информацию, но без кредитного реестра НБУ мы не можем сделать это универсальным требованием. Создать сам реестр НБУ может и без закона, и мы как регулятор можем обязать банки наполнять его. Но давать банкам информацию из кредитного реестра мы не сможем, пока не примут закон", – указал он.

По его словам, вопрос создания реестра будет решаться НБУ в следующем году.

"Думаю, что это вопрос 2017 года, ведь это не быстрый процесс. Мы уже согласовали с банками структуру данных, которые они будут предоставлять в кредитный реестр, но техническая реализация проекта только начинается – необходимо разработать платформу с нуля", – заключил чиновник.

Кредитный реестр является инструментом, при помощи которого банки получат возможность видеть обслуживание их заемщиками кредитов в прочих банках.

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