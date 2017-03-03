Насиров подозревается в нанесении государству ущерба на сумму 2 миллиарда гривень - прокурор САП

Об этом заявил начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивкив, передает корреспондент ТСН Валерия Ковалинская. По его словам, следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются. Роман Сивкив отметил, что когда детективы НАБУ пришли в больницу "Феофания", чтобы вручить Насирову сообщение о подозрении, то их пытались не пустить, мотивируя это тем, что уже не приемное время. Но детективы все же попали внутрь.

Народный депутат Украины Андрей Журжий, который был на месте событий, отметил, что Насирову все же вручили подозрение. Он сомневается, что глава ГФС действительно имеет проблемы со здоровьем.

"Я думаю, что он будет находиться в больничном учреждении, учитывая позицию врачей, что он имеет плохое состояние. Хотя я могу сказать, что я поднимался наверх, и было слышно, как врачи с ним разговаривали. Насколько мне известно, то следователи, когда зашли в палату, он закрыл глаза и делал вид, что он без сознания", - сказал Журжий.

Вечером 2 марта в "Феофанию" приехали 10 адвокатов. Они защищают Насирова, но говорят, что их полномочия не подтверждены, ведь клиент не давал согласия об оказании ими правовой помощи. Один из адвокатов Александр Лысак говорит, что Насиров задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины – эта статья предусматривает задержание подозреваемого без постановления следственного судьи. Сейчас глава ГФС находится под охраной в реанимации. Адвокаты считают, что задержание и сообщение о подозрении Насирову состоялись незаконно.

"Все действия детективов, которые сегодня происходили, мы считаем незаконными, поскольку, во-первых, и основание для задержания, которое было указано в протоколе задержания, не соответствует ни требованиям уголовно-процессуального кодекса, ни любым другим требованиям уголовно-процессуального закона... Он был не контактный. С ним нельзя было установить продуктивную связь, пообщаться. Фактически детективы НАБУ нарушили закон и в незаконный способ сделали это процессуальное действие. Несмотря на запрет врачей", - говорит еще один адвокат Александр Мирошник.