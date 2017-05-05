НБУ на 10 мая ослабил курс гривны к доллару до 26,51

Евро вырос на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 мая 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,51 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2650,9341 гривны за 100 долларов (+2,3563);

2905,6889 гривны за 100 евро (+11,5879);

4,5286 гривны за 10 рублей (-0,0719).

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 мая 2017 года, в 10:30 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки - до 26,51 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку - до 26,18 гривен за доллар. По сравнению с данными 4 мая, курс евро в продаже повысился на 14 копеек - до 29,13 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4800 - 26,5100, евро 29,0723 - 29,1053 грн/евро, российский рубль 0,4525 - 0,4535 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.