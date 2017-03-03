 

НБУ на 6 марта укрепил курс гривны к доллару до 27,09

03 марта 2017 г. 19:38
Источник: РБК-Украина
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Евро подешевел на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,09 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2709,1316 гривны за 100 долларов (-8,9323);

2848,3810 гривны за 100 евро (-14,5557);

4,6384 гривны за 10 рублей (-0,0176).

Сегодня днем курс доллара в продаже понизился на 7 копеек - до 27,25 гривен, в покупке курс доллара понизился на 5 копеек - до 26,90 гривен за доллар. По сравнению с данными 2 марта, курс евро в продаже понизился на 13 копеек - до 28,84 гривен за евро
 

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