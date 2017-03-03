НБУ на 6 марта укрепил курс гривны к доллару до 27,09

Евро подешевел на 14 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,09 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2709,1316 гривны за 100 долларов (-8,9323);
2848,3810 гривны за 100 евро (-14,5557);
4,6384 гривны за 10 рублей (-0,0176).
Сегодня днем курс доллара в продаже понизился на 7 копеек - до 27,25 гривен, в покупке курс доллара понизился на 5 копеек - до 26,90 гривен за доллар. По сравнению с данными 2 марта, курс евро в продаже понизился на 13 копеек - до 28,84 гривен за евро