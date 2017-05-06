Нищук о "Евровидении": Информация о дисквалификации Украины на три года – только слухи

Нет никакого официального подтверждения намерению на три года отлучить Украину от участия в конкурсе "Евровидение" из-за скандала с представительницей РФ Юлией Самойловой. Об этом министр культуры Украины Евгений Нищук заявил в интервью Eurovision.ua.

"Пока не готов комментировать эту ситуацию, так как информация о дисквалификации Украины на три года – только слухи. Мы не имеем никаких официальных писем, чтобы об этом говорить", – сказал он.

По словам министра, ситуация с Самойловой является очевидной провокацией.

"Все заранее понимали, что есть конкретные законы Украины. Мы находимся фактически в состоянии войны. В каждой стране есть закон, и вопрос закона не обсуждается. Поэтому мы сделали все так, как того требовал закон", – объяснил Нищук.

4 мая стало известно, что глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг допустил введение санкций против России и Украины из-за нарушения устава песенного конкурса "Евровидение 2017". Одна из санкций – исключение на три года из конкурсов в 2018-м–2020 годах. Кроме того, организаторы имеют право оштрафовать страны и отозвать спонсорское финансирование.