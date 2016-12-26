Ночное ДТП на Гагарина: водитель погиб на месте

Сегодня ночью в 00-40 на проспекте Гагарина-105а во время движения перевернулся автомобиль Mitsubishi Outlander.

По данным УПД ГУНП, внедорожник двигался со стороны переулка Золотого в направлении улицы Молочной. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на обочину, врезалась в столб и перевернулась.

39-летний мужчина, управлявший автомобилем, от полученных травм погиб на месте. Его 42-летняя спутница была госпитализирована - у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, травмы внутренних органов, переломы ребер.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.