 

Ночное ДТП на Гагарина: водитель погиб на месте

26 декабря 2016 г. 10:46
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Сегодня ночью в 00-40 на проспекте Гагарина-105а во время движения перевернулся автомобиль Mitsubishi Outlander.

По данным УПД ГУНП, внедорожник двигался со стороны переулка Золотого в направлении улицы Молочной. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на обочину, врезалась в столб и перевернулась. 

39-летний мужчина, управлявший автомобилем, от полученных травм погиб на месте. Его 42-летняя спутница была госпитализирована - у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, травмы внутренних органов, переломы ребер. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

 

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