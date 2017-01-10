30 тысяч на троих и 12 лет в перспективе: взятка в харьковском горсовете

С самого утра в Харькове в харьковском горсовете снова проходили следственные действия. Правда, на этот раз не в кабинетах первых лиц, а в юридическом департаменте. Чиновник этого подразделения муниципалитета, а также заместитель начальника районной исполнительной службы и еще один частный юрист проходят по делу о получении неправомерной выгоды. По словам представителей прокуратуры, речь идет о попытке нелегальной сдачи в аренду помещений в центре города, на площади Небесной сотни. Еще в 2013 году был удовлетворен иск прокуратуры о разрыве договоров аренды между мэрией, которая управляет зданием, находящемся в коммунальной собственности, и предпринимателями, которые там снимают помещения. Именно исполнять это решение к частникам, и пришли представитель департамента горсовета и исполнительной службы.

Вита Дубовик, пресс-секретарь областной прокуратуры

Підприємці звісно не хотіли залишати це приміщення, й запитали чи можуть продовжувати аренду офіційно, законно й легально. Вказані чиновники запропонували вирішити питання й дали контакти третьої особи, ним виявився керівник однієй з юридичних фірм міста Харькова, коли підприємець з нею зв"язався, тоді вже ця людина запропонувала продовжити аренду на нелегальній основі

Должностные лица "загадали" предпринимателю платить 6 тысяч гривен в месяц и внести единоразовый взнос в размере 30 тысяч гривен, который предложили распределить на три транша. Во время последнего правоохранители и задержали юриста, после чего провели выемки документов по местам жительства и работы должностных лиц, в том числе в горсовете. Какие документы были изъяты, ни в мэрии, ни в прокуратуре не комментируют. Следователи говорят, что в ближайшие три дня будет принято решение о объявлении подозрения чиновнику и госисполнителю и мере пресечения. По статье получение неправомерной выгоды группой лиц всем участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы.

