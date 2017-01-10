Салтовчане объединились для поиска угнанных машин без помощи полиции

Праздничные выходные для Александра Тимофеенко закончились неприятным сюрпризом - выйдя на улицу, он не обнаружил своего автомобиля на привычном месте, около дома на Салтовке. Предположив, что легковой Богдан могли забрать на эвакуаторе, парень позвонил в полицию. Но там ему не сообщили ничего утешительного, предположив, что машину, скорее всего, угнали. Александр написал заявление, следственная группа осмотрела место, опросила свидетелей, но пока все усилия правоохранителей результатов не дали, а потому он решил действовать самостоятельно. А в процессе поисков угнанного авто встретился еще с несколькими коллегами по-несчастью и решили объединить свои усилия.

Александр Тимофеенко, владелец Богдан 2110

Шансов больше я думаю, если это будет совместно, то есть и люди может помогут. Как бы это не первый случай, не первая машина уехала, вот в этом году уже получается. Насколько я знаю три машины уже угнано

Мужчины нашли случайного свидетеля угона, и разместили записи в соцсетях, но пока звонки поступают только от мошенников. Помогли в поисках машины записи с видеокамер, рассказывает второй пострадавший.

Дмитрий Важенин, владелец ВАЗ 2114

В основном делают все камеры, тоже Триолан, они как бы свои камеры дают, но по моей машине я уже ничего не узнаю, потому что у них информация три-четыре дня

Автомобиль Дмитрия угнали около недели назад, но до сих пор он тоже пока не получил от полиции никакой информации.

Дмитрий Важенин, владелец ВАЗ 2114

Вызвал милицию, составили протокол, приехали следователи, опросили - никто ничего не видел, вот. Начали искать камеры, камеры все выключены, то есть ну никаких подробностей по угону не было

Он добавляет, что особых надежд на эффективность официального расследования у него нет, ведь по их собственной информации, всего одному владельцу угнанного автомобиля удалось вернуть имущество. Сами правоохранители не предоставили статистику количества угонов автомобилей и раскрытых преступлений, порекомендовав написать информационный запрос, который и был отправлен "Новостями АТН" в пресс-службу полиции. А в результате собственных поисков, Александр и Дмитрий уже вычислили примерное местонахождение одной из угнанных машин и теперь планируют проверить информацию при поддержке наряда полиции.