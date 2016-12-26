"Новый год к нам мчится!"... доказано Дедами Морозами на велосипедах!

Собираться на зимний велодень любители двухколесного транспорта начали около главной елки Харькова. В колонне - приблизительно пятьдесят Дедов Морозов и даже одна Снегурочка. На своих двухколесных помощниках волшебники в красных костюмах проехались по центральным улицам города. В сопровождении полиции. Но правила никто нарушать не собирался, наоборот участники движения радовались встрече с такими персонажами:

Для первого раза избрали не сложный маршрут, накатали десять километров, и как сами признавались зарядили город позитивом и добром перед началом Новогодних праздников:

Алексей Рябухин, организатор веломарафона Дедов Морозов

Это совершенно неполитическое не коммерческое мероприятие, во многих городах мира в Рождество проводятся велопробеги Санта Клаусов, в Украине тоже уже проводят в некоторых городах, в этом году мы решили завести такую традицию и в Харькове. Цель одна - создать предновогоднее настроение у частников, у людей и хотим доказать, что зима не повод прятать велосипед в кладовку

Александр, Дед Мороз, участник веломарафона

Это праздник же ж, нужно в наше нелегкое время все-таки нужно порадовать людей, вот я ехал мне все люди улыбались приятно

Ирина, ВелоСнегурочка

Я считаю, что это замечательная идея, что это надежда на будущее, на светло праздничное, радостное

Уже в следующем году - велопарад Дедов Морозов обещает расшириться и объединить еще больше участников велодвижения.