 

"Новый год к нам мчится!"... доказано Дедами Морозами на велосипедах!

26 декабря 2016 г. 15:28
Автор: Наталья Белокудря
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Собираться на зимний велодень любители двухколесного транспорта начали около главной елки Харькова. В  колонне - приблизительно  пятьдесят Дедов Морозов и даже одна Снегурочка. На своих двухколесных помощниках волшебники в красных костюмах проехались по центральным улицам города. В сопровождении полиции. Но  правила никто нарушать не собирался, наоборот участники движения радовались встрече с такими персонажами:

Для первого раза избрали не сложный маршрут, накатали десять километров, и как сами признавались зарядили город позитивом и добром  перед началом Новогодних праздников:

Алексей Рябухин, организатор веломарафона Дедов Морозов

Это совершенно неполитическое не коммерческое мероприятие, во многих городах мира в Рождество проводятся велопробеги Санта Клаусов, в Украине тоже уже проводят в некоторых городах, в этом году мы решили завести такую традицию и в Харькове. Цель одна - создать предновогоднее настроение у частников, у людей и хотим доказать, что зима не повод прятать велосипед в кладовку

Александр, Дед Мороз, участник веломарафона

Это праздник же ж, нужно в наше нелегкое время все-таки нужно порадовать людей, вот я ехал мне все люди улыбались приятно

Ирина, ВелоСнегурочка

Я считаю, что это замечательная идея, что это надежда на будущее, на светло праздничное, радостное

Уже в следующем году - велопарад Дедов Морозов обещает расшириться и объединить  еще больше участников велодвижения.

Видео: 

"Новый год к нам мчится!"... доказано Дедами Морозами на велосипедах! - 26.12.2016

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