 

Обама считает, что победил бы на выборах в этом году, если бы мог баллотироваться

26 декабря 2016 г. 16:25
Источник: Интерфакс-Украина
10 просмотров

Президент США Барак Обама уверен, что выиграл бы президентскую гонку в этом году, если бы имел возможность избираться на третий срок, сообщает в понедельник CNN.

"Я уверен, что, если бы я участвовал в выборах, то я смог бы мобилизовать большинство американского народа", - сказал Б.Обама в интервью программе "The Axe Files", которую телеканал выпускает совместно с Чикагским университетом.

Президент считает, что американцы все еще верят в его "идеологию прогрессивных изменений", и что это могло бы сплотить электорат.

Вместе с тем, комментируя проигрыш кандидата от демократов Хиллари Клинтон, Б.Обама отметил, что она "вела блестящую кампанию в действительно тяжелых условиях". В частности, по мнению президента, с Х.Клинтон "плохо обошлись СМИ".

Отвечая на вопрос о своих планах на будущее, Б.Обама сказал, что сконцентрируется на написании книги и анализе своей деятельности на посту президента. Он отметил, что собирается со своей семьей жить в Вашингтоне, пока его младшая дочь не окончит школу.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.