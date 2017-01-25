 

22 отжимания в поддержку военных: Харьковские пограничники приняли всемирную эстафету

25 января 2017 г. 18:03
Автор: Артур Рязанов
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Сьогодні Східне регіональне управління приєднується до світового флешмобу TwentyTwo Push-Up Challenge

Руки на земле, и будто не чувствуют холода, харьковские пограничники отжимаются двадцать два раза в рамках всемирного флешмоба "22 Push-Up Challenge". Этот флешмоб возник летом 2016 года в США после исследования департамента по делам ветеранов. Оказалось, что ежедневно в США 22 ветерана войны лишают себя жизни из-за посттравматического синдрома. Число 22 было взято за основу, и американцы отжимались по 22 раза на протяжение двадцати двух дней, чтобы таким образом оказать поддержку отставным и действующим военным. В Украине эстафету уже приняли Чернигов, Киев, Одесса и другие города, а участниками стали не волонтеры, киборги, полицейские и даже генералы Нацгвардии. Харьковские пограничники говорят, что тоже решили поддержать фронтовиков, для чего сегодня и собрались здесь.

Оксана Иванец, пом. нач. Восточного рег. упр. погранслужбы

Цей флешмоб ми також проводимо в підтримку наших бійців, які знаходяться на даний момент на передовій та у пам'ять про тих хлопців, які назавжди там залишилися

Оксана Иванец добавляет, что этот флешмоб проводится в странах, где велись или продолжаются военные действия.

 

Видео: 

22 отжимания в поддержку военных: Харьковские пограничники приняли всемирную эстафету - 25.01.2017

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