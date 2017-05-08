8 мая в Харькове: в парке Горького высадили символ памяти и примирения

08 мая 2017 г. 12:48
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Третий год подряд по указу Президента Украины 8 мая вместе со всем европейским сообществом Украина отмечает день памяти и примирения. Харьков также присоединился к празднованию. Одно из интересных мероприятий  под названием "Высади мак на память» состоялись в парке культуры и отдыха имени Горького.

Семена мака  высаживали сегодня харьковчане  и гости города во время акции посвященной дню примирения и скорби. Эта акция проходит уже третий год подряд, клумба на которой уже через месяц появятся красные цветы каждый год разрастается, как и количество участников. Среди них как молодые люди, так и люди преклонных лет. Напомним, в Харьковской области живут почти три тысячи участников Второй мировой войны :

Оксана Попова, участница акции

Я отношусь с уважением к этим празникам и чту и Великую Победу и день воссоединянеия, у меня тоже есть родственники, погибшие в этой войне и для меня это тоже трагический день 

Галина Пасько, участница акции

У меня дед воевал, пропал без вести. Отношусь с уважением. Зашли высадить, как  бы отдать должное, как то так

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