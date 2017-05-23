80% дорог области нуждаются в ремонте. Где и когда проведут масштабные работы в 2017-м?

23 мая 2017 г. 18:38
Автор: Лариса Говина
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Это дорога из Дергачей в сторону поселка Слатино. Масштабного ремонта, рассказывают водители, здесь не было годами. Автомобилисты жалуются, ездить здесь – для них настоящее испытание, из-за огромных ям буквально теряют колеса и регулярно попадают в ДТП. А кареты «скорой», рассказывает  харьковчанин Евгений, по дороге в Слатино вынуждены добираться до больного не меньше 45 минут.

Евгений, водитель:

Люди сейчас даже вырубают посадки рядом, чтобы поехать по земле просто, потому что там где был асфальт, там до такой степени громадные ямы, что машина садится, невозможно проехать. Из Дергачем выехал, только переезд, повернул налево и сразу первак вторая передача, дальше – это просто страшно. Это деньги на ремонт машины.

В Службе автомобильных дорог признают – об этой проблеме знают и обещают, что дорогу отремонтируют, правда, скорее всего, не в этом году.

Евгений Зражевец, нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл..:

Однозначно дорогу восстановим, также ряд других направлений по Дергачевском району, поскольку район – люди работают все в Харькове, интненсивность передвижения транспорта там очень высокая, поэтому наше внимание повышенное на этот район.

Евгений Зражевец называет неутешительные цифры – на сегодняшний день в ремонте нуждается около 80 процентов общей сети дорог Харьковщины. При этом глава службы автомобильных дорог не уточняет, на сколько километров из этих 80% дорог за последние десять лет уже выделялись деньги, а трассы не продержались и пару сезонов.

Евгений Зражевец, нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:

Если общая сеть почти 10 тысяч км, то около 8 тысяч км надо взять в работу. Это серьезная цифра. Но знаете, надо последовательно, в прошлом году сделали 60 км, думаю, точнее мы расчитываем, что в этом году цифра будет раз в 10 больше.

В этом году, учитывая разные источники финансирования, на работы по восстановлению дорожного покрытия в области планируют направить больше 600 миллионов гривен, сообщают в облавтодоре. Это как средства государственного и местных бюджетов всех уровней, так и кредитные деньги.  На этот раз - после критики на уровне Кабмина и облгосадминистрации - качество ремонта и расходование средств в облавтодоре обещают держать на особом контроле и регулярно проводить служебные проверки. В частности, это касается случав, когда дорожные работы проводят во время дождя – засыпают асфальтом ямы, наполненные водой.

Евгений Зражевец, нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:

Это не немножко неправильно, это преступление, я открыто заявляю, мы как заказники, с этим боремся, в этом году у нас былл один случай, в Мерефе,и  то мы его разобрали до молекулярного уровня.

В 2017-м ремонтные работы в области проведут на 30 объектах, отмечает Зражевец.  Среди них - дорога на Приколотное и Краснокутск, также трассы Мерефа – Змиев и Мерефа - Лозовая – Павлоград. Кроме того, уточняют в Службе автомобильных дорог, в ближайшие 2-3 недели проездными станут направления Харьков - Липцы, Харьков - Волчанск, Харьков - Змиев по направлению к Безлюдовке и Харьков - Печенеги – Мартовое. Также продолжатся работы еще нескольких участках дороги Чугуев-Меловое.

Видео: 

80% дорог области нуждаются в ремонте. Где и когда проведут масштабные работы в 2017-м? - 23.05.2017

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