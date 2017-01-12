Активисты оспорят установку памятника на площади Свободы

Оспорить в суде проведение архитектурного конкурса, в ходе которого должен был быть определен автор или авторы памятного знака на площади Свободы, активистов вынудил скандал вокруг этого проекта. Говорят, они абсолютно не согласны с тем, что на центральной площади Харькова может появиться что-то выбранное кулуарно, и мало согласующееся с ансамблем конкурса. Тем более, что поводов для подачи в суд общественники нашли немало. Говорят, во-первых, условия городского конкурса, объявленного мэрией, не соответствуют нормативному законодательству.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Конкурс по сути является таким эрзац-конкурсом, по сути этого памятного знака он утвержден, это колонна, думаю многие ее видели колонна 86 метров с крестом наверху и этот конкурс по сути создан для того, чтобы утвердить это решение

Елена Купина, юрист

Блиц-конкурс оглашается только когда есть определенная сложная проблема. И суть проблемы должна быть написана в условиях конкурса. Ну, во-первых, отсутствие памятника это не проблема, во-вторых, она там не прописана, хотя и должна там быть. Кроме того, открытый конкурс должен длиться не менее 4 месяцев. У нас он длится 2 месяца и 3 недели. Ну и в третьих, блиц-конкурс не может быть и открытым конкурсом

Вместо блиц-конкурса, в котором по задумке горсовета должны были принять участие харьковчане, а отбирать проекты - чиновники горсовета и приближенные к муниципалитету эксперты, активисты предложили провести международный отбор. Но мэра возможность появления посторонних в его владениях не обрадовала.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Я настолько люблю этот город, и как человек, от которого тоже что-то зависит, я не позволю, чтобы появилась какая-то доморощенная ерунда. Но то, что касается вашего предложения объявить международный конкурс, почему вы считаете, что мы не в состоянии сами? Площадь ведь построили не иностранцы, а харьковчане

При этом, говорят активисты, на вопрос почему же конкурс, проводимый в Харькове, не является международным, официально чиновники смогли назвать только одну причину - нет денег.

Александра Нарыжная, ГО "Городские реформы"

Мы получили ответ, что самой главной причиной, почему они не хотят проводить такой международный конкурс - это потому что у них нет денег. Бюджет Харькова 2017 года не были заложены средства на такой проект. Это была единственная причина, которая была названа прямо, и в результате этого мы подготовили бюджет проекта, и хотим объявить сбор средств на этот проект, мы начали вести переговоры с международными фондами

Предполагаемый бюджет конкурса - два миллиона гривен. Он не только обеспечит процедуру, говорит Александра Нарыжная, но и позволит выплатить достаточные премии победителям, что, безусловно, привлечет к участию маститых международных мастеров и повысит уровень проектов. Ведь бесплатно в конкурсе, считают активисты, будут участвовать только студенты и близкие к мэрии архитекторы.