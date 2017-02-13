Активисты отзывают судью по делу о памятном знаке на площади Свободы

Истцы заявили отвод судье на основании того, что позиция судьи является предвзятой.

Они аргументировали это тем, что судья не отказал в обеспечении исков в рамках оглашения результатов конкурса, нарушил сроки назначения рассмотрения иска и не сразу принял доказательство того, что истцы оплатили судебный взнос через официальный портал судебной власти.

Представитель горсовета иск не поддержала, заявив, что не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о предвзятости судьи. Суд удалился в совещательную комнату.

После совещания суд отказал в отводе судьи.