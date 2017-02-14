 

Активисты рассказали подробности задержания сотрудника СБУ патрульными

14 февраля 2017 г. 15:58
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В Харькове патрульные остановили автомобиль за рулем которого был сотрудник СБУ с признаками алкогольного опьянения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил активист и волонтер Роман Синицин.

По словам Синицина, коллеги нетрезвого сотрудника вызвали для него скорую помощь, чтобы избежать проверки на алкотестере. 

"Олег отказался задуваться в драгер, ему резко стало плохо и его забрала скорая. Копы, активисты и журналисты поехали в больницу с Олегом. И с многочисленной группой поддержки, которая состояла из действующих сотрудников СБУ в Харьковской области, которые всеми возможными методами пытались Олега отмазать, а копов запугать", — написал Синицын.

Ни проверить уровень алкоголя в крови, ни составить протокол правоохранители так и не смогли.

Общественники направили письмо на имя главы СБУ с требованием уволить сотрудника.

Как сообщал АТН, автомобиль " Wolkswagen" задержали патрульные 11 февраля. У водятеля были явные признаки алкогольного опяьнения. По данным активистов, за рулем авто находился сотрудник СБУ.

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