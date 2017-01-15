 

Американка умерла от инфекции, устойчивой ко всем антибиотикам

15 января 2017 г. 17:25
Источник: Корреспондент
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В США женщина умерла от инфекции, которая оказалась устойчива ко всем 26 видам антибиотиков, доступным на территории страны. Об этом пишет AFP со ссылкой на чиновников в сфере здравоохранения.
По данным агентства, жительница штата Невада умерла в сентябре 2016 в возрасте 70 лет от септического шока. Незадолго до смерти она была на отдыхе в Индии, где сломала шейку бедра и проходила предварительное лечение.

Специалисты обнаружили в образцах ткани редкую бактерию Klebsiella pneumoniae, которая обычно не вызывает тяжелых заболеваний, но в данном конкретном случае ее новый штамм стал причиной гибели женщины.
Незадолго до смерти женщину изолировали, чтобы избежать распространения болезни. Посмертные испытания показали, что американку, возможно, могли спасти в случае применения фосфомицина, однако этот антибиотик не лицензирован в США.
Как отметил Ник Томсон, глава исследовательской группы по изучению генома человека Института Сенгера в Англии, бактерия Klebsiella pneumoniae становится все более устойчивой.

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