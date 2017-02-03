Ангел вместо Ленина. Соавторами проекта-победителя оказались братья Чечельницкие

Председатель жюри Юрий Шкодовский заявил, что он не будет подробно комментировать выбор жюри, так как не имеет на это права.

Но подтвердил, что выиграла группа под номером 001, авторами которого стали скульпторы Ридный, Иванова (автор скульптуры «Слава Украине» на площади Контитуции) и братья Чечельницкие.

Напомним, когда в интернете только появилась о том, что автором скандального проекта является именно Павел Чечельницкий, сам он отрицал свою причастность к проекту, и говорил, что он узнал о нем из соцсетей.