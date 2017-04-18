Апрельское похолодание на Харьковщине. В области приостанавливают учебный процесс в школах, в Харькове начинают отапливать объекты социальной сферы

Харьковщину начало засыпать снегом в ночь на вторник, 18 апреля. Всему виной - южный циклон пришедший в Украину, говорят синоптики. Из-за резкого похолодания приостановлен учебный процесс в нескольких районах области, там школьники начиная со среды на занятия ходить не будут. А вот детские садики в области будут работать в обычном режиме, говорят в ХОГА.

Анатолий Бабичев, зам. главы ХОГА:

На сегодняшний момент можно говорить, что четырнадцать административных единиц Харьковской области приняли решение о прекращении занятий в школах. В большинстве своем это принимается решение на четыре дня, то есть эта неделя. С понедельника мы понимаем что есть улучшение погоды, и все дети в понедельник в следующий приступят к занятиям.

В Харькове детские учреждения, сообщают в мэрии, пока закрывать не планируют. Будут ли родители водить детей в школу или детский сад после резкого снижения температуры на улице и снегопада, пока сказать точно не могут, тем временем дети говорят - в помещениях стало прохладнее.

Евгения и Валентина:

Ну так тепло как бы... - Холодно! - Холодно в садике? - В садике? Холодно! - Ну у нас пластиковые окна, то теплее.

В пресс-службе ХТС, в свою очередь сообщают, что в связи с резким похолоданием во вторник им поступило уже больше 30 заявок с просьбой включить отопление на объектах социальной сферы. Поэтому тепловики начали постепенно подключать роддомы, больницы, школы и детские садики. Технические сложности с подключением, говорят в ХТС, могут возникнуть только в тех случаях, если какой-либо из объектов питается от локальной котельной, которая уже была опечатана. Тепло планируют подавать в харьковские медучреждения, школы и детские садики до окончания холодов, а вот жилые дома пока подключать не будут, сообщают в ХТС. Автовокзалы и Международный аэропорт "Харьков", по информации диспетчеров, после начала обильного снегопада, во вторник работали в штатном режиме - и самолеты, и автобусы отправлялись вовремя. Тем временем, аграрии и биологи переживают, что резкое похолодание может повлиять на урожай, особенно это касается цветущих сейчас абрикос и некоторых сортов вишни.

Людмила, продавец саженцев:

И на саженцах погода такая может, и может не будет абрикос, цветок отмерзает при температуре 4-5 градусов. И цветы все - примерзают и больше не будут плодоносить.

В свою очередь синоптики обещают в среду еще более значительное ухудшение погоды, порывы ветра и в Харькове, и в области могут достичь 17-22 метров в секунду, возможно налипание мокрого снега, днем от нуля до +6, а ночью столбик теромеметра может опуститься до минус 5.

Игорь Кибальчич, синоптик Харьковского гидрометцентра:

Местами по области осадки будут очень сильные, это уже стихийное явление. так как будет преобладать мокрый снег, поэтому завтра есть вероятность, что по области и даже в городе образуется снежный покров, какой мы пока сказать не беремся, потому что для этого времени года ситуация нетипичная.

Аномальные апрельские холода в Харькове и области, прогнозируют синоптики, продлятся до конца недели. А вот потепления можно будет ждать только ближе к 25 апреля.