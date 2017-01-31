Арктика рискует остаться без летнего льда к 2040 году

Арктика может лишиться морских льдов в летний период уже к 2040 году.

Такое мнение высказал доктор физико-математических наук, заведующий Лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, пишет ТАСС.

"В Арктике теплеет в 2,5-3 раза теплее, чем в среднем на планете, это явление отмечено в последние 20-30 лет. Если в среднем полушарии температура последние 30 лет увеличивалась на полградуса, то в Арктике - на 1,5", - пояснил Семенов.

Он отмечает, что климат Арктики ставит перед учеными две большие проблемы: самое быстрое потепление и самая большая неопределенность прогноза изменения климата. "Мы находимся между двумя довольно диаметральными точками зрения - либо потепление продолжится и скоро приведет к полному таянию морских льдов летом, либо оно сменится хоть не сильным, но похолоданием", - считает ученый.

В случае, если климат в Арктике подвержен цикличности, в пользу чего свидетельствуют наблюдения 20 века, то цикл потепления и похолодания сейчас находится на максимуме, и температура в Арктике должна пойти на спад. Но если никаких циклов нет, то регион останется без льда."Есть возможность, что происходящие сейчас изменения перешли некий порог, после которого уже не будет возврата к тому, что было, а потепление будет продолжаться. Следовательно, существует вероятность того, что к 2030 или 2040 году в Арктике льда летом не будет", - заявил Семенов.

"Если о величине температурных изменений можно спорить, то с начала 1980 годов лед - самая хорошо и аккуратно наблюдаемая характеристика в Арктике. И уже с 1979 года стало заметно, что площадь морских льдов летом в Арктике сокращается примерно на 10% в десятилетие, то есть за последние 40 лет на 40%, и это чудовищная величина, которая ставит перед наукой большие вопросы", - отметил ученый.