Астрономы обнаружили гигантские волны лавы на спутнике Юпитера

12 мая 2017 г. 8:15
Источник: Новое Время
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Ученые наблюдали необычные волны в гигантском лавовом озере на Ио - одном из крупнейших спутников Юпитера.

Международная команда исследователей зафиксировала несколько волн лавы на поверхности озера Патера Локи, сообщает Gizmodo.

Ученые сумели составить температурную карту поверхности лавового озера. Эта карта показала, что от сравнительно холодного центра Патеры Локи исходят сразу две волны, появившиеся в разное время: одна в направлении часовой стрелки, другая – против. Первая волна появилась на северо-западе Патеры Локи и двинулась на юго-восток. Чуть позже в восточной части образовалась вторая волна, направившаяся к западу.

Обнаружить волны удалось благодаря тому, что в марте 2015 года спутники Юпитера Европа и Ио выстроились в ряд для наблюдателей на Земле, в результате чего тень Европы закрыла Ио на непродолжительное время. Это позволило ученым очень точно замерить то, как много тепла вырабатывает Патера Локи и другие вулканические области на Ио. Следующего такого расположения Европы и Ио придется ждать до 2021 года.

"Что нам действительно нужно, это миссия космического аппарата, посвященная рассмотрению вулканизма Ио, чтобы посмотреть на Патеру Локи с близкого расстояния, чтобы установить без каких-либо сомнений, что там происходит", - отметил один из авторов исследования, Эшли Дэвис.

Отметим, что Ио имеет диаметр 3642 км, что делает ее четвертым по величине спутником в Солнечной системе. Этот спутник является самым геологически активным телом Солнечной системы, на нем находится более 400 действующих вулканов. У некоторых вулканов выбросы серы и диоксида серы настолько сильны, что поднимаются на высоту 500 километров.

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