АТН - в лидерах медиарынка

24 апреля 2017 г. 17:03
Автор: Марина Николаева
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В каждом регионе социологи провели около полутора тысяч личных репрезентативных интервью, с помощью которых выяснили медиапредпочтения и политические взгляды респондентов. Теоретическая погрешность не превышает более 2,5% для каждой области. Эксперты выяснили, что чаще всего харьковчане смотрят украинские национальные каналы, почти половина в области, и более 60% в городе - местные. Причем, каждый четвертый из опрошенных харьковчан включает канал АТН. Еще четверть респондентов смотрит канал АТВ/к, на котором также выходят новости АТН. Таким образом, у телекомпании АТН наблюдается максимальный охват аудитории в Харькове. Причем, подчеркивают эксперты, речь идет именно о каналах - а не об отдельных новостийных программах, рейтинги которых традиционно выше. 

Марина Клочко, представитель GfK Ukraine

Это да, не так как рейтинги смотрятся с учетом длительность смотрения, но это дает нам  возможность сравнить все медиа вместе, включая местные каналы.

А вот российские телепродукты смотрит только каждый десятый житель региона. Примерно столько же просматривают и российские сайты. Среди местных - им уделяет внимание жителей региона - в лидерах 057, Вечерний Харьков и народный Харьковфорум. В качестве радиопрограмм предпочтение отдают музыкальным радиостанциям - ХИТ, Ретро и Люкс ФМ, среди газет -  Семену, Вестям и Телескопу. Кстати, именно развлекательного контента, считают респонденты, им не хватает в местных новостях. А также - журналистских расследований и антикоррупционных материалов.

Ирина Чуливская, представительница Института массовой информации

Цiкавий показник корупцiя, протидiя корупцii, лише 1% присвячено цiй темi в Харкiвських ЗMI, тодi як 20% мешканців сказали, що iм бракує цiєi iнформацii, не просто вони цiкавляться, а кожен п`ятий каже, що йому бракує iнформацii про протидiю корупцii.

Местные же журналисты, говорят эксперты, больше внимания уделяют криминалу - это каждая пятая новость. При этом отличительная позитивная черта харьковских СМИ - низкий уровень "джинсы" и значительное количество информации, добытое собственными корреспондентами редакций.

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