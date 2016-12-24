 

Аваков открыл в Мариуполе инновационный аналитический центр

24 декабря 2016 г. 14:44
Источник: 112.ua
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Глава украинского МВД Арсен Аваков открыл в Мариуполе инновационный аналитический центр. 

"Предвижу сразу разговоры о том, что надвигается полицейское государство, потеря личного контроля и так далее. Все процедуры, какие мы совершаем, находятся в поле действующего законодательства. Данные будут доступны в случае, если совершаются правонарушения и так далее", - сказал в ходе открытия министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, сегодня в городах, которые находятся близко к зоне боевых действий, приоритет отдается обеспечению безопасности.

В центре будут собирать информацию с "умных камер", уточнил корреспондент телеканала.

"Касательно функций аналитического центра. Сюда будет поступать информация со всей Донецкой области с так называемых умных камер. Их основная функция – это распознавание лиц и номеров, которые заложены в базу данных. Таким образом, если в поле камеры попадает человек, который находится в розыске, камера дает об этом знать. Сейчас в Мариуполе установлено 15 таких камер, планируют, что в этом городе будет установлено около 30, а по всей области – около 120 камер", - сказал корреспондент.

По его словам, Мариуполь – пилотный город.

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