 

Аваков показал инфографику работы криминальной полиции за 2016-й

13 февраля 2017 г. 11:10
Источник: ЛІГА.net
46 просмотров

За прошлый год криминальная полиция разоблачила 61 ОПГ, раскрыв 741 преступление, совершенное их членами. Об этом говорится в итоговой сводке по работе этого структурного органа Нацполиции за 2016 год, которую в виде инфографики опубликовал у себя в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также, согласно обнародованным данным, криминальная полиция раскрыла 72% убийств из огнестрельного оружия, 86,2% умышленных убийств, а также 82% убийств в целом.

Кроме того, вследствие работы правоохранителей были раскрыты 84,2% преступлений с тяжелыми телесными повреждениями и 87,3% таких преступлений, которые закончились смертью пострадавшего.

"Желтые и красные дуги заставляют задуматься, не правда ли?" - прокомментировал глава МВД сводные данные.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.