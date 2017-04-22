Авдеевка снова обесточена

22 апреля 2017 г. 14:45
Источник: Левый берег
15 просмотров

Прифронтовой город Авдеевка в Донецкой области по состоянию на утро 22 апреля остался без света в результате обстрелов.

Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в фейсбуке.

"Авдеевка и ДФС [Донецкая фильтровальная станция] без света, АКХЗ на собственной генерации. Ждем разрешения Совместного центра координации и контроля (СЦКК) на начало ремонтных работ", - написал он.

В твиттере Министерства по вопросам временно оккупированных территорий говорится, что обесточена единственная линия "Макеевка-АКХЗ №2" 110 кВ, питающая город Авдеевку, Авдеевский коксохим и Донецкую фильтровальную станцию.

Напомним, что последний период без света в Авдеевке продлился с 29 марта до 4 апреля.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.