Авдеевка снова обесточена

Прифронтовой город Авдеевка в Донецкой области по состоянию на утро 22 апреля остался без света в результате обстрелов.

Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в фейсбуке.

"Авдеевка и ДФС [Донецкая фильтровальная станция] без света, АКХЗ на собственной генерации. Ждем разрешения Совместного центра координации и контроля (СЦКК) на начало ремонтных работ", - написал он.

В твиттере Министерства по вопросам временно оккупированных территорий говорится, что обесточена единственная линия "Макеевка-АКХЗ №2" 110 кВ, питающая город Авдеевку, Авдеевский коксохим и Донецкую фильтровальную станцию.

Напомним, что последний период без света в Авдеевке продлился с 29 марта до 4 апреля.