Авдеевке сохраняются проблемы с водоснабжением

Электроснабжение Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции восстановлено, однако проблема с водоснабжением не решена, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 28 февраля централизованное водоснабжение осуществляется по графику с городского резервуара. Решается вопрос о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112.Украина" сообщил, что проблема с водоснабжением города сохраняется, поскольку на Донецкой фильтровальной станции все еще не отремонтирован поврежденный хлоропровод."Есть проблема с водой. С 6 до 9 вечера мы подаем воду. Есть проблема с восстановлением Донецкой фильтровальной станции, поскольку перебит хлоропровод. Туда не заходит пока ни ОБСЕ, ни ремонтники, там есть две мины, их поставили террористы. Ремонтники говорят, что для ремонта хлоропровода надо два-три дня работы. В Старой Авдеевке мы подвозим техническую воду, развозим емкости по магазинам", - рассказал Жебривский.

Напомним, в результате боевых действий 24 февраля произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ вблизи Авдеевки, в результате чего было прекращено электроснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплоснабжением город.

27 февраля ЛЭП починили и в Авдеевке включили свет.